Экс-солистка «Ранеток» Анна Руднева стала мамой в третий раз
Super: бывшая участница «Ранеток» Анна Руднева сообщила о рождении сына
Фото: [соцсети]
В семье 36-летней бывшей солистки группы «Ранетки» Анны Рудневой произошло радостное событие — она родила третьего ребенка, сообщил Super. Мальчик родился 2 сентября.
Первыми кадрами с новорожденным Анна поделилась в социальных сетях, показав поклонникам долгожданное пополнение. Вес малыша при рождении составил 3740 граммов, а рост — 54 сантиметра. По словам самой певицы, роды продолжались пять с половиной часов и прошли благополучно.
«Встретили нового человека в этот мир. Наш сын, наше счастье! Трижды мама получается», — написала Руднева.
Артистка также поблагодарила фанатов за поддержку и волнения. Также Анна пообещала поделиться подробностями радостного события после того, как восстановится.
Среди тех, кто оставил теплые слова, — певица Наталья Мильниченко, блогеры Аня Покров и Константин Нечетов.
Анна родила сына от бизнесмена Ильи Былушкина, с которым она официально зарегистрировала брак в июле 2026 года. Мальчик стал третьим ребенком в семье певицы: у Рудневой также есть дочь от актера Павла Сердюка и сын от гитариста Дениса Белина.
Ранее сообщалось, что 50-летний сын Джона Леннона впервые стал отцом.