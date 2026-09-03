Экс-солистка «Ранеток» Анна Руднева стала мамой в третий раз

Первыми кадрами с новорожденным Анна поделилась в социальных сетях, показав поклонникам долгожданное пополнение. Вес малыша при рождении составил 3740 граммов, а рост — 54 сантиметра. По словам самой певицы, роды продолжались пять с половиной часов и прошли благополучно.

«Встретили нового человека в этот мир. Наш сын, наше счастье! Трижды мама получается», — написала Руднева.

Артистка также поблагодарила фанатов за поддержку и волнения. Также Анна пообещала поделиться подробностями радостного события после того, как восстановится.

Среди тех, кто оставил теплые слова, — певица Наталья Мильниченко, блогеры Аня Покров и Константин Нечетов.

Анна родила сына от бизнесмена Ильи Былушкина, с которым она официально зарегистрировала брак в июле 2026 года. Мальчик стал третьим ребенком в семье певицы: у Рудневой также есть дочь от актера Павла Сердюка и сын от гитариста Дениса Белина.

Ранее сообщалось, что 50-летний сын Джона Леннона впервые стал отцом.