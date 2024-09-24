Режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за пьяную езду

Режиссеру Сарику Андреасяну, который работал над таким известным российским сериалом, как «Чикатило», и фильмом «Онегин», выписали штраф в размере 30 тыс. руб. и забрали водительское удостоверение на полтора года, сообщил SHOT.

В мае Андреасяна, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения, остановили на Цветном бульваре в Москве. Только недавно его признали виновным по административной статье 12.8.

Сарик Андреасян известен работой над фильмами «Непрощенный», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Служебный роман. Наше время» с Владимиром Зеленским, «Беременный», «Мужчина с гарантией», «Чемпионы», «Землетрясение», «Защитники», «Гудбай, Америка!», а также сериалами «Чикатило», «Тень Чикатило», «Манюня».

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