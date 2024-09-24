Волочкова с нежностью обратилась к дочери в день ее рождения

Анастасия Волочкова в день 19-летия своей дочери Ариадны в личном блоге поделилась трогательными словами и разместила в соцсетях несколько семейных фотографий.

Балерина показала архивный снимок с именинницей, на котором маленькая Ариадна громко смеется, когда мама подбрасывает ее вверх.

На втором снимке, сделанном не так давно: мама и дочка обнимаются лежа на диване в загородном доме Анастасии.

«Как быстро течет время… Кажется, этот радостный день был совсем недавно. Я с нетерпением ждала появления этой чудесной и талантливой девочки! Она проявляла свой талант, еще находясь внутри меня во время беременности, ведь я не переставала творить ни на один день. Скажу лишь одно: после всех исполненных мной ролей на сценах мира, главной ролью в моей жизни стало материнство», — написала Анастасия.

Ранее сообщалось, что актриса Лиза Арзамасова в интервью порталу «Страсти» назвала прыжок с тарзанки одним из самых безумных событий своей жизни.