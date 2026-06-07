«Не ломайте себя»: Нутрициолог объяснила, чем опасен резкий отказ от сладкого

Врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова в беседе с РИА Новости объяснила, что резкое исключение сладкого вредит организму. По её словам, снижение доли сахара в рационе должно быть постепенным, без жёстких ограничений и длительных пропусков приёмов пищи.

«Снижение количества сахара должно происходить постепенно и без радикальных ограничений. Одна из самых частых ошибок — слишком большие интервалы между приемами пищи. Игнорирование правил может привести к раздражительности, внутреннему напряжению, проблемам со сном и ощущению постоянной тревоги», — предупредила специалист.

Вместо простого отказа от десертов и сладких напитков Бирюкова советует наладить сбалансированный режим питания. В каждый основной приём пищи необходимо включать белок (яйца, рыбу, мясо, творог, бобовые), сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, картофель) и клетчатку (овощи).

Особое внимание — завтраку. Вместо кофе с круассаном врач рекомендует яйца с хлебом и овощами, творог с орехами и ягодами или кашу с белком. Это поможет дольше поддерживать стабильный уровень глюкозы и уменьшит внезапную тягу к сладкому.

Для перекусов лучше выбирать не фрукты или батончики, а сочетания белка и клетчатки: несладкий йогурт с орехами или цельнозерновые хлебцы с сыром.

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