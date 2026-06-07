«Родители не успевают». Детские сады предложили перевести на 12‑часовой рабочий день

Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью РИА Новости заявил, что стоит рассмотреть переход детских садов на 12-часовой график. Это облегчит жизнь работающим родителям, которые часто заканчивают трудовой день около 18:00 и долго добираются до учреждения.

«Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — пояснил Гриб.

По его мнению, возможны варианты с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30. При этом он подчеркнул: сначала необходимо поднять зарплату воспитателям.

Ранее учредитель Сорокин заявил, что интернет и соцсети повысили спрос на частные детсады.