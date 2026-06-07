«Ледяное спокойствие». Криминалист объяснил, почему поведение сына Усольцевых выдаёт его осведомлённость

В странной истории исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае есть одна фигура, которая привлекает особое внимание. Даниил Баталов (родной сын Ирины Усольцевой от первого брака) с самого начала удивляет окружающих своим ледяным спокойствием.

Он принимает участие в профильных телепрограммах, пишет посты в соцсетях и, по оценкам зрителей и специалистов, совсем не похож на человека, потерявшего близких.

В комментарии для aif.ru криминалист Михаил Игнатов рассказал, чем может объясняться такое поведение Баталова.

«Я много наблюдал за поведением сына, могу предположить, что он в курсе ситуации с их побегом. Он ведет себя очень тихо, спокойно, без скорби, без печали. Пропали — да, плохо, но при этом как-то особо не горюет», — заявил эксперт.

По мнению криминалиста, Усольцевы спланировали свой побег так, чтобы исчезнуть «официально». Специалист считает, что семья уехала в США.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае с приходом тепла снова ищут пропавшую семью Усольцевых.