«Яблочное наводнение из Южной Америки». Экспорт бразильских яблок в Россию в мае достиг почти $3 млн

По информации бразильской таможни, которую приводит РИА Новости , поставки яблок из Бразилии в Россию в мае текущего года выросли почти в шесть раз по сравнению с маем прошлого года.

По отношению к апрелю рост составил треть, а общая стоимость экспорта достигла почти $3 млн. В результате Россия заняла третье место среди мировых импортеров бразильских яблок, пропустив вперед только Индию и Саудовскую Аравию.

Страны активно ведут торговлю продуктами питания и сырьем. Так, в феврале Россия более чем в четыре раза нарастила импорт мяса из Бразилии и вошла в топ-5 его покупателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее эксперт Фернандес сообщил о том, что яблоки и бананы ускоряют созревание других фруктов.