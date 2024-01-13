Сбежавшему в США фехтовальщику Биде отправили портрет Троцкого с намеком

Лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович отправил портрет уехавшему в США шпажисту Сергею Биде портрет одного из вождей революции, а впоследствии политэмигранта Льва Троцкого. Об этом Малинкович рассказал РИА Новости.

«Я хочу от имени компартии «Коммунисты России», от имени всех патриотов отправить Биде портрет господина Троцкого, который тоже плохо себя вел, и все знают, чем это закончилось», — заявил Малинкович.

Лев Троцкий был убит в 1940 году в Мексике революционером Рамоном Меркадером, действовавшим по заказу и под руководством советских спецслужб.

Сергей Бида является серебряным призером Олимпиады в Токио в командной шпаге. В июне он с супругой Виолеттой, также членом сборной России по фехтованию, переехал в США. Бида выразил желание выступить за американскую команду на Олимпийских играх.

Фехтовальщик был прапорщиком Росгвардии, его супруга был военнослужащей Минобороны РФ. В России на сбежавших спортсменов завели уголовное дело за самовольное оставление воинской части. По этой статье им грозит срок до десяти лет.