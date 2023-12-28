Сбежавший от мобилизации в США внук Пугачевой похвастался подработками в России

Актер и музыкант Никита Пресняков похвастался тем, что нашел хорошую подработку в России после того, как сбежал в США, чтобы не попасть на родине под мобилизацию.

В соцсетях внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего сообщил, что он написал «всю музыку, со словами и та, что без» к фильму «Триггер» режиссера Александры Ремизовой, который сейчас идет в российских кинотеатрах.

Музыку к нему Никита Пресняков написал совместно с Романом Арсафесом.

Ранее внук Пугачевой в своем блоге рассказал подписчикам о том, как он питается в США. Музыкант долго бродил по супермаркету в поисках своего любимого супчика быстрого приготовления.