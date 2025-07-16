Сбежавшую из России Татьяну Лазареву заочно арестовали

Решение принято 16 июля на основании ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Это уже второй заочный арест Лазаревой за последнюю неделю — 10 июля суд аналогичным образом ограничил ее свободу по обвинению в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

За уклонение от обязанностей иноагента предусмотрено до 5 лет лишения свободы, за оправдание терроризма — до 7 лет.

Напомним, что Лазарева фигурирует в реестре иноагентов с июля 2022 года. 13 июня 2024 года МВД объявило ее в федеральный розыск, а через шесть дней она попала в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Сама Татьяна Лазарева проживает в Европе.

Ранее сообщалось, что Татьяна Лазарева заявила о бедности россиян за границей.

*признана иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесена в список экстремистов и террористов Росинформониторингом