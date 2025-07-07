Сбежавшая из страны Лазарева назвала россиян нищими
Татьяна Лазарева пожаловалась на бедность россиян за границей
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Ведущая Татьяна Лазарева* заявила, что большинство эмигрантов, покинувших Россию после 2022 года, столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Об этом пишет URA.RU.
По словам беглой знаменитости, многие россияне за рубежом испытывают материальные затруднения и не имеют дополнительных источников дохода. Она также не стала отрицать, что и сама относиться к бедным релокантам.
«Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — заявила Лазарева.
Ситуация усугубляется тем, что некоторые известные россияне, признанные иноагентами, выражают желание вернуться на родину. Власти не исключают такой возможности, но напоминают о необходимости соблюдения юридических процедур.
Ранее сообщалось, что у Татьяны Лазаревой нашли долг перед государством.
*внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента