Сбежавшая из страны Лазарева назвала россиян нищими

Ведущая Татьяна Лазарева* заявила, что большинство эмигрантов, покинувших Россию после 2022 года, столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Об этом пишет URA.RU.

По словам беглой знаменитости, многие россияне за рубежом испытывают материальные затруднения и не имеют дополнительных источников дохода. Она также не стала отрицать, что и сама относиться к бедным релокантам.

«Мы сейчас все небогато живем — мы, перебежчики, переездчики внезапные. Денег у всех лишних нет», — заявила Лазарева.

Ситуация усугубляется тем, что некоторые известные россияне, признанные иноагентами, выражают желание вернуться на родину. Власти не исключают такой возможности, но напоминают о необходимости соблюдения юридических процедур.

Ранее сообщалось, что у Татьяны Лазаревой нашли долг перед государством.

*внесена Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента