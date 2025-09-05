Сборная Германии начала отбор к чемпионату мира с сенсационного поражения

В Европе стартовала квалификация к чемпионату мира по футболу 2026 года в группах с четырьмя командами. Первой сенсацией стало поражение сборной Германии от Словакии (0:2).

В Братиславе хозяева дисциплинированно провели весь матч и забили по мячу в каждом тайме. На 42-й минуте отличился Давид Ганцко, а на 55-й — Давид Стрелец закрепил успех словаков.

В Европе квалификация к чемпионату мира с увеличением общего числа участников мундиаля осталась достаточно жесткой. Прямые путевки на чемпионат мира получат только победители групп. Любая потеря очков затруднит борьбу за первое место. В группе А, помимо Словакии и Германии, выступают Северная Ирландия и Люксембург.

Ранее стало известно, что в Южной Америке на чемпионат мира отобралась сборная Колумбии, в составе которой в матче с Боливией (3:0) отличился нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.