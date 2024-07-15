Сборная Испании в 4-й раз выиграла чемпионат Европы по футболу

Испанская сборная в четвертый раз одержала победу на чемпионате Европы по футболу, обыграв накануне английских оппонентов со счетом 2:1. Трансляцию матча в сети вел « СЭ ».

Решающее очко в матче было заработано испанской командой благодаря полузащитнику команды Микелю Оярсабалю Угарте, забившему гол на 87-й минуте встречи.

Первый мяч матча также был забит испанской командой. Открыть счет удалось Нико Уильямсу в начале второго тайма, на 47-й минуте.

Соперникам испанцев также удалось забить гол, но только один. Отличился полузащитник сборной Англии Коул Джермей Палмер, заработавший своей команде очко спустя 2 минуты после выхода на поле, на 73-й минуте.

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