Сборная Испании выиграла Лигу наций УЕФА

В финале «красная фурия» одолела команду Хорватии. В основное и дополнительное время забитых голов не было, а в серии пенальти точнее были испанцы – 5:4. Решающий 11-й метровый забил защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.

В матче за третье место сборная Италии обыграла голландцев – 3:2.

Российские футболисты, отстраненные УЕФА, участия в турнире не принимали.

Испания стала третьим победителем Лиги наций, ранее его выигрывали Португалия и Франция.