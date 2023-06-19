Сборная Испании выиграла Лигу наций УЕФА
Фото: [АР/ТАСС]
Сборная Испании по футболу стала победительницей Лиги наций УЕФА.
В финале «красная фурия» одолела команду Хорватии. В основное и дополнительное время забитых голов не было, а в серии пенальти точнее были испанцы – 5:4. Решающий 11-й метровый забил защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.
В матче за третье место сборная Италии обыграла голландцев – 3:2.
Российские футболисты, отстраненные УЕФА, участия в турнире не принимали.
Испания стала третьим победителем Лиги наций, ранее его выигрывали Португалия и Франция.