Сборная Латвии по регби не нашла денег для поездки на матч чемпионата Европы

4 ноября сборная Латвии по регби-15 должна была сыграть гостевой матч дивизиона чемпионата Европы против сборной Андорры, однако не смогла добраться до Пиренеев по банальной причине отсутствия денег.

На выезд требовалось около 20 тысяч евро, но таких средств у национальной федерации не нашлось. Не захотели латышам помочь и в Европейской федерации регби, а Андорра отказалась от переноса игры.