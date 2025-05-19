Восемь стран выступили против возвращения российских футболистов на международные состязания

На последнем конгрессе ФИФА в кулуарах происходило обсуждение возможности допустить Россию к международным футбольным турнирам. Против такого шага выступили представители нескольких стран. Об этом сообщил портал Sport24.

Конгресс ФИФА проходил в Асунсьоне 15 мая. На нем был поднят вопрос допуска к международным турнирам команды Израиля. Никто не поддержал эту идею, и тема была снята с повестки дня. Вопрос доступа российских футболистов официально не обсуждался. Тем не менее, в кулуарах ряд государств выступили против того, чтобы Россия получила доступ к турнирам ФИФА и УЕФА. Категорически против высказались представители Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии, Дании, Польши, Украины, стран Балтии, а также Японии.

«Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца», — указал журналистам источник их информации.

Ранее госсекретарь США Рубио допустил, что против РФ со стороны Америки будут введены новые санкции. Это происходит на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта в Конгрессе Соединенных Штатов. Документ поддерживают все больше членов палаты представителей.