Сборная Подмосковья получила 21 медаль на Кубке России и всероссийских соревнованиях по кикбоксингу. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России Анна Черняева, Карина Поюк, Никита Морозов, Борис Шикунов и Александр Росихин завоевали золотые медали. Андрей Гросул получил серебряную. Владислав Чегурко, Анталья Элехайзер и Алишер Юлдашев получили бронзу.

На всероссийских соревнованиях среди юниоров и юниорок команда получила шесть золотых, три серебряные медали, три бронзовые медали. За победу на соревнованиях боролись более 2,1 тысячи участников.