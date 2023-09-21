Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В обновленном списке российская команда заняла 39-е место (1495,53 балла). Раньше она находилась на 38-й строчке.

Первое место в рейтинге ФИФА занял чемпион мира – сборная Аргентины. Команда получила 1851,51 балл. На втором месте располагается сборная Франции – соперник аргентинцев, который уступил победу в серии пенальти (1840,76 баллов). Замыкает тройку лидеров сборная Бразилии – 1837,61 балл.

После начала специальной военной операции РФ на Украине ФИФА и УЕФА ввели санкции в отношении сборной России и российских клубов, запретив им выступать на международном уровне под эгидой организаций.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин, говоря о возможности допустить Россию к участию в международных соревнованиях, заявил, что ограничения с РФ будут сняты после окончания СВО.

В 2023 году сборная России провела несколько товарищеских матчей – в марте со сборной Ирана (1:1) и Ирака – 2:0, в сентябре – с олимпийской сборной Египта (первый раз – 1:1, второй раз – 2:1 в ползу египтян), а также с командой Катара – 1:1.