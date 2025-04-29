Сборная России по дзюдо триумфально вернулась с чемпионата Европы

Во Внуково, в Москве, состоялась торжественная встреча триумфаторов чемпионата Европы по дзюдо 2025 года — национальной сборной России, завоевавшей первенство в медальном зачете. Телеканал РЕН ТВ запечатлел кадры этого события.

На европейском первенстве российские дзюдоисты продемонстрировали впечатляющие результаты, завоевав семь наград: три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В аэропорту победителей встречали родные, друзья и преданные поклонники, которые приветствовали их цветами и российскими флагами.

Благодаря этим достижениям российская команда обошла сборные Франции и Грузии в общем зачете, оставив их на втором и третьем местах соответственно. Чемпионат Европы — 2025 проходил в городе Подгорица, столице Черногории.

Ранее сообщалось, что на Всероссийском турнире по дзюдо в Подольске собрались более 850 спортсменов.