Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Камеруном

Встреча пройдет в Москве, наиболее вероятной площадкой для нее станет «ВТБ Арена».

Дюков рассказал, что РФС ведет переговоры еще с несколькими сборными, в том числе, из Африки. По мнению главы РФС, встречи с европейскими командами в ближайшие месяцы вряд ли возможны.

12 сентября российская сборная сыграла в Дохе с Катаром. Встреча завершилась вничью – 1:1.