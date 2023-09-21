Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Камеруном
Фото: [©Григорий Сысоев/РИА Новости]
Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что 12 октября сборная России проведет товарищеский матч с командой Камеруна.
Встреча пройдет в Москве, наиболее вероятной площадкой для нее станет «ВТБ Арена».
Дюков рассказал, что РФС ведет переговоры еще с несколькими сборными, в том числе, из Африки. По мнению главы РФС, встречи с европейскими командами в ближайшие месяцы вряд ли возможны.
12 сентября российская сборная сыграла в Дохе с Катаром. Встреча завершилась вничью – 1:1.