СМИ: Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Катаром

Как сообщает издание Спорт-Экспресс», товарищеская игра между российской и катарской сборными может состояться в рамках осеннего сбора. Футбольные федерации обеих стран сейчас ведут активные переговоры по условиям проведения матча.

В Российском футбольном союзе (РФС) пока данную информацию никак не подтвердили.

К слову, футбольные сборные России и Катара встречались за всю свою историю три раза: 1996, 2011 и 2016 годах. В первых двух матчах успех праздновали россияне, в последней игре уступили со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что нападающий ФК «Локомотив» Артем Дзюба ответил на вопрос, существует ли между ним и известным хоккеистом Александром Овечкиным конфликт.