Сборная России по футболу сыграла вничью с Иорданией на «Лукойл-Арене» в Москве

На стадионе "Лукойл-Арена" в Москве состоялся товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Иордании. Игра завершилась без забитых голов, счет остался не открытым 0:0.

Этот матч будет учитываться в рейтинге ФИФА. В данный момент Россия занимает 35-е место в таблице, а команда Иордании находится на 64-й позиции.

Иордания впервые попала на чемпионат мира по футболу. Сборная примет участие в мировом первенстве 2026 года, которое пройдет в США, Мексике и Канаде. Также стоит отметить, что иорданцы в настоящее время являются вице-чемпионами Кубка Азии.

теперь в воскресенье, 7 сентября, сборная России по футболу сыграет против сборной Катара в Эр-Райяне.

