Сборная России пожаловалась на лазерные указки болельщиков в матче с Египтом
Футболисты сборной России столкнулись с неспортивным поведением трибун во время выездного товарищеского матча против команды Египта в Каире. Как сообщили в РФС, главный тренер Валерий Карпин пожаловался на использование болельщиками лазерных указок, которые мешали игрокам на поле.
При этом наставник российской команды не стал списывать поражение на внешние факторы. По его мнению, по качеству игры сборная России не уступала сопернику.
«У них был один голевой момент, который они забили. Точно такой же момент был у Ивана Сергеева. Но он не попал в ворота», — заявил Карпин.
Встреча, прошедшая 28 мая в столице Египта, завершилась минимальной победой хозяев — 0:1.