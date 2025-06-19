Сборная России завоевала второе золото на чемпионате мира по дзюдо

Шестой день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште принес сборной России две медали — золотую и бронзовую. В весовой категории до 100 кг выступали два россиянина — чемпион Европы Матвей Каниковский и чемпион мира Арман Адамян.

Турнирная сетка свела российских дзюдоистов в полуфинале, и в напряженном поединке победу одержал Каниковский. Адамян при этом ранее выбил из борьбы за медали лидера рейтинга олимпийского чемпиона Зелима Коцоева из Азербайджана.

В борьбе за бронзу Адамян за минуту победил Джафра Костоева из ОАЭ.

Каниковский в финале встречался с хорошо знакомым соперником — Араи Дота из Японии. Россиянин подготовил для него сюрприз: после двух минут разведки провел прием на ваза-ари, а затем зафиксировал удержание.

Для сборной России это второе золото на турнире и четвертая медаль. Ранее Тимур Арбузов победил в весовой категории до 81 кг, а Аюб Блиев завоевал бронзу в весе до 60 кг.