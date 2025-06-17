Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат мира

Россиянин Тимур Арбузов выиграл золото чемпионата мира в весовой категории до 81 кг на турнире в Будапеште.

Чемпион Европы — 2025 уверенно дошел до финала, досрочно завершив все свои схватки. Арбузов по пути к решающему поединку одолел бенинца Валентена Уинато, казаха Абилайхана Жубаназара, доминиканца Обре Корторреала и узбека Арслонбека Тоджиева.

Соперником россиянина в финале стал серебряный призер Олимпиады в Париже Тато Григалашвили из Грузии.

Основное время прошло без оценок, из-за рассечения грузинскому спортсмену несколько раз оказывали помощь, что сказалось на ритме поединка. Однако на восьмой минуте броском «уки отоши» Арбузов забрал первое в карьере золото чемпиона мира.

Во вторник, 17 июня, за медали чемпионата мира поборются Михаил Угольников (90 кг), а также Мадина Таймазова и Дарья Антонова (70 кг).

Ранее стало известно, что клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» не планирует продлевать контракт с Евгением Малкиным, который закончится по окончании сезона-2025/26.