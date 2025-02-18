Сборная США перед финалом с Канадой лишилась двух главных забияк

Хоккейная сборная США может остаться без двух главных бойцов в финале Турнира четырех наций. Травмы получили братья Мэттью и Брэди Ткачаки.

Капитан «Оттавы» Брэди Ткачак неудачно упал в первом периоде матча со Швецией (1:2). Он сделал попытку вернуться на лед, но в итоге все оставшееся время игры провел на скамейке, благо результат матча турнирного значения не имел.

Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак травмировался еще в матче с Канадой (3:1) на групповом этапе и участия в игре со шведами не принимал вовсе.

О сроках возвращения на лед травмированных хоккеистов не сообщается, но главный тренер сборной Майк Салливан надеется, что братья все же смогут принять участие в финале.

Ткачаки — главные специалисты в сборной США по силовому воздействию на соперника. Матч с Канадой на групповом этапе начался с трех драк подряд. Инициаторами первых двух были как раз Мэттью и Брэди. Позже Мэттью заявил, что такой сценарий они предусмотрели в команде еще до начала игры, чтобы сразу показать, «кто в доме хозяин».

Финальный матч Турнира четырех наций пройдет 20 февраля в Бостоне.