Сборная США второй раз подряд не попала в призеры чемпионата мира по баскетболу

На чемпионате мира по баскетболу сборная Канады впервые в своей истории стала призером, обыграв в матче за третье место команду США – 127:118.

Для выявления победителя потребовался овертайм.

Сборная США второй раз подряд остается без медалей мирового первенства. Четыре года назад она уступила в четвертьфинале французам – 79:89 и в итоге заняла лишь седьмое место.

Нынешняя американская команда была составлена из игроков НБА, но звезд первой величины в ней не было.

Чемпионат мира-2023 впервые в истории проходит в трех странах – Филиппинах, Японии и Индонезии. В финальном поединке сегодня сыграют команды Сербии и Германии.