Сборную России по хоккею окончательно отстранили от Олимпиады

Международная федерация хоккея (ИИХФ) окончательно отстранила сборные России от участия в Олимпийских играх 2026 года.

В заявлении ИИХФ отмечается, что решение «вынесли после консультаций с заинтересованными международными федерациями и другими участниками олимпийского движения».

ИИХФ уже опубликовала состав групп на мужском и женском турнирах Олимпиады. В обоих случаях место сборной России заняла команда Франции. Подчеркнем, что глава ИИХФ Люк Тардиф является гражданином именно этой страны.

Президент Федерации хоккея России (ФХЛ) Владислав Третьяк назвал такое решение «несправедливым, но ожидаемым». В ИИХФ изначально заявляли, что допуск россиян может произойти только после окончания боевых действий на Украине.

Ранее стало известно, что главным тренером СКА назначен Игорь Ларионов.