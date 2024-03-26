Сборные Франции и Чили в Марселе почтят память жертв теракта в «Крокусе»

Перед стартовым свистком к началу товарищеской игры между национальными командами Чили и Франции будет объявлена минута молчания в память о погибших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» под Москвой. О данном решении французской Федерации футбола в эфире радиостанция Europe 1 рассказал ее глава Филипп Диалло.

По его словам, когда происходят такие события, всем просто необходимо проявить солидарность и быть хотя бы мысленно рядом с российским народом.

«Необходимо отдать дань уважения, учитывая весь ужас случившегося. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами», — подчеркнул Диалло.

Встреча между сборными Франции и Чили пройдет на стадионе «Велодром» в Марселе во вторник, 26 марта, в 23:00 по мск.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели.

Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.