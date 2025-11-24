«Сбросил 83 кг и сбрил бороду спустя 10 лет»: знаменитый певец шокировал поклонников новой внешностью

Известный американский певец Джейсон Брэдли Дефорд, выступающий под псевдонимом Jelly Roll, кардинально изменил свой внешний облик после значительного похудения. Артист, сбросивший 83 кг, впервые за 10 лет полностью сбрил бороду. Видео со своим новым образом он выложил в соцсетях.

Ролик с певцом быстро набрал 13,9 млн просмотров. На кадрах 40-летний музыкант прогуливается по осеннему лесу в черной толстовке и бейсболке козырьком назад. Дефорд показал гладко выбритую кожу и многочисленные татуировки, украшающие его лицо.

Как рассказал сам певец, носить бороду он начал из-за проблем с лишним весом, которые долгое время сопровождали его карьеру. После кардинального преображения Дефорд с юмором отметил, что теперь его внешность напоминает одного из персонажей Черепашек-ниндзя.

Любопытно, что аналогичный поступок недавно совершил другой известный медийный персонаж — голливудский актер Джейсон Момоа в июле впервые за шесть лет расстался с бородой.

