«Или он просто не мужчина»: Лепс рассказал о дорогом подарке для бывшей жены после развода

По информации издания, певец общался с журналистами во время пресс-подхода на концерте SHAMAN «30 лет на сцене»!. Григорий Лепс отметил, что таким образом выполнил договоренности, которые были у него с бывшей женой Анной. Пара рассталась после 20 лет брака в 2021 году.

«Купил бывшей жене Анне. Так было обещано. Так договорились», – подчеркнул артист.

Певец высказал мнение, что настоящий мужчина должен поступать правильно и всегда держать данное им слово. Великим человек может стать от, у кого чистая душа и разумное сердце.

«Сказал мужчина – он обязан это сделать. Или он просто не мужчина», – заключил Лепс.

Артист не уточнил, где находится дом его бывшей супруги. Григорий Лепс и Анна Шаплыкова (Лепс) — родители троих детей: Еве исполнилось 22 года, Николи — 16 лет, Ивану — 13 лет. Сейчас певец встречается с 19-летней Авророй Кибой. Психолог Абравитова ранее рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», намерен ли артист женится на своей нынешней возлюбленной.

