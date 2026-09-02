Реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах завершат до конца 2026 года

Реконструкцию стадиона «Спартак» в Луховицах завершат в декабре 2026 года. На данный момент работы выполнены более чем на 80%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект расположен на улице Пушкина. Здесь обновляют здание трибуны с подтрибунным пространством, площадь которого составляет более 3,9 тыс. кв. м.

На площадке трудятся 65 рабочих и 2 инженерно‑технических специалиста, задействованы 3 единицы техники. Ведется устройство инженерных систем, обустройство индивидуального теплового пункт, отделка, установка дверей, остекление, облицовка фасада, благоустройство.

Готовность футбольного поля составляет 90%, отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с тренерами и спортсменами на спортбазе «Лесная опушка» в Серпухове.