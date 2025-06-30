Щелково готовится к масштабным торжествам в честь столетия округа

Август ознаменует собой важную веху в истории города Щелково – его 100-летний юбилей. В честь этого знаменательного события, праздничные гуляния охватят два месяца и начались уже 28 июня, в День молодежи. Главным местом торжеств станет живописная усадьба Гребнево.

Посетителей ожидает незабываемая атмосфера, заряд позитива и яркие выступления популярных артистов и диджеев.

В вечернюю программу включены выступления таких талантливых исполнителей, как OVVA 33, Александр Уральский, Анна Кведар, Tasha Tern, Sitnikova, Эстер, Инна Драновская, Евгений Грушевский, Мари Орлова и Madam Zanoza. Особым сюрпризом для публики станут выступления Сереги Same и Rome ray, а DJ FEAL порадует всех энергичными сетами и драйвовыми ритмами.

Мероприятие стартует в 18:00 и носит бесплатный характер.

Официальный День города запланирован на 23 августа, однако до этой даты жителей и гостей округа ждет насыщенный цикл событий: концерты под открытым небом, спортивные состязания, развлекательные акции, энергичные флешмобы, познавательные мастер-классы и многое другое. Следите за обновлениями и анонсами в официальных социальных сетях Администрации округа.