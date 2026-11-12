Туннель под Днепром за несколько месяцев: США предложили Киеву проект

На Украине может появиться туннель под Днепром, который соединит два берега Киева. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Александра Качуру.

По словам парламентария, с такой идеей выступила американская сторона. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд — более ₽124 млрд. При этом построить туннель, как утверждается, могут всего за несколько месяцев.

Контраст с реальностью бросается в глаза: в Киеве не открыли ни одной станции метро с 2013 года.

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