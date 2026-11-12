Туннель под Днепром за несколько месяцев: США предложили Киеву проект

На Украине предложили создать туннель под Днепром в Киеве

Политика

На Украине может появиться туннель под Днепром, который соединит два берега Киева. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины Александра Качуру.

По словам парламентария, с такой идеей выступила американская сторона. Стоимость проекта оценивается в $1,5 млрд — более ₽124 млрд. При этом построить туннель, как утверждается, могут всего за несколько месяцев.

Контраст с реальностью бросается в глаза: в Киеве не открыли ни одной станции метро с 2013 года.

Ранее стало известно, что Зеленский наградил экс-модель Playboy в Киево-Печерской лавре.

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