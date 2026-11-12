Ремонт хирургического корпуса Наро-Фоминской больницы завершится в 2028 году
Хирургический корпус капитально отремонтируют в Наро-Фоминске
Фото: [Пресс-служба Наро-Фоминской больницы]
Ремонт хирургического корпуса Наро-Фоминской больницы завершится в январе 2028 года. Ход работ на объекте проверили депутат муниципального Совета депутатов Юрий Ухватов и главврач больницы Сергей Сидоренко, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В здании проводится замена перекрытий, укрепление фундамента, ремонт кровли. Здесь также обновят инженерные сети, вентиляцию, систему подачи медицинского кислорода. Кроме того, установят новое оборудование.
«В перспективе хотелось бы построить на этой территории медицинский городок, чтобы собрать все отделения больницы на одной площадке. Так пациентам будет проще получить помощь узких специалистов, а медицинским командам — работать вместе», — отметил Сергей Сидоренко.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.