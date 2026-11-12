«Герани» научились появляться из ниоткуда: раскрыта новая тактика

Реактивные дроны-камикадзе семейства «Герань» начали атаковать цели бесшумно — новая тактика позволяет им появляться из ниоткуда. Об этом сообщает канал советника президента Украины по оборонным технологиям Сергея Бескрестнова.

Ранее на украинских ресурсах начали распространять информацию о появлении электродвигателя на российских «Геранях»: якобы беспилотники подлетают к цели на электротяге для внезапности атаки. По словам Бескрестнова, дело не в электромоторе, а в тактике — реактивный двигатель отключают перед ударом.

Советник подчеркнул: реактивный мотор обеспечивает достаточный разгон и инерцию, чтобы завершить атаку в тишине. Кроме того, в последнее время фиксируются попытки приближения к цели на чрезвычайно малых высотах там, где на пути «Герани» нет преград.

Именно это сочетание — отключенный двигатель, накопленная инерция и бреющий полет — и обеспечивает эффект появления дронов из ниоткуда.

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