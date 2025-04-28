Щелковский каратист стал чемпионом России

В Волгограде, городе-герое, 27 апреля завершился чемпионат и первенство России по восточному боевому искусству сито-рю. Масштабное соревнование объединило более тысячи спортсменов из 27 субъектов Российской Федерации, среди которых был представитель городского округа Щелково— Икром Максумов, одновременно спортсмен и тренер.

Икром Максумов продемонстрировал выдающееся мастерство в категории кумитэ (до 72 кг), уверенно одержав победу над всеми соперниками. Все его поединки завершились досрочно, с убедительным преимуществом, что позволило ему заслуженно получить звание чемпиона России.

В период с 25 по 27 апреля щелковские спортсмены также приняли участие в престижных международных и всероссийских соревнованиях «Кубок Успеха», проходивших в Новосибирске. Этот турнир заслуженно считается одним из ведущих в стране, отличаясь высоким уровнем организации и сильным составом участников. В этом году на татами спортивного комплекса «Сибирь-арена» сошлись более 2000 спортсменов из 15 стран и 50 регионов России.

Фото: [ Спорткомитет г. о. Щелково ]

Впечатляющие результаты показали воспитанницы городского округа Щелково: Вероника Ефимова, Арина Михайлова и Арина Петухова, завоевавшие серебряные медали в командной категории ката среди спортсменов 14-17 лет. Арина Михайлова также стала призером, заняв третье место в индивидуальном зачете ката в возрастной группе 16-17 лет.

Щелковские каратисты не обошли стороной и традиционный турнир «Чтобы помнили…», который прошел в Электростали. Этот турнир, проводимый на протяжении многих лет, посвящен памяти ушедших мастеров, тренеров и спортсменов по каратэ.

В этом году мероприятие объединило около 200 участников. Спортсмены из Щелково продемонстрировали высокий уровень подготовки и вернулись домой с 12 медалями разного достоинства.