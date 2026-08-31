Угроза для жителей ликвидирована: на Большой Подгорной в Томске снесли расселенный дом
В Томске на улице Большой Подгорной полностью снесли аварийный дом
В Томске подрядная организация завершила демонтаж расселенного аварийного дома № 80 на улице Большой Подгорной. После сноса здания территория была полностью очищена от строительного мусора. Работы прошли в рамках поручения мэра города Дмитрия Махини по оперативной ликвидации опасных пустующих построек. Об этом информирует МК.
Причины демонтажа и безопасность жителей
Ликвидация расселенного объекта направлена на обеспечение порядка и безопасности в районе:
- Проведенные работы: Специалисты отключили постройку от всех инженерных коммуникаций, провели демонтажные работы и полностью вывезли остатки строительного мусора.
- Требование градоначальника: Мэр Томска Дмитрий Махиня потребовал ускориться с ликвидацией расселенного жилого фонда, не допуская длительного простоя аварийных построек.
- Вопрос безопасности: Глава Ленинского района Станислав Кербер подчеркнул, что заброшенные здания привлекают маргиналов и подростков, создавая риски для населения. Снос подобных строений позволяет устранить угрозы и благоустроить территорию.