Клиентка украла паспорт у стилиста из Казани и оформила на него 60 микрозаймов на ₽2 млн

Стилист из Казани лишилась покоя и кошелька после одного визита клиентки — та вытащила из ее сумки паспорт, сфотографировала и продала данные в даркнет, после чего на имя женщины оформили 60 микрозаймов на общую сумму около ₽2 млн. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел во время процедуры. Клиентка незаметно взяла паспорт стилиста, сделала снимки и вернула документ на место, после чего слила сканы в теневой сегмент интернета. Вскоре на имя пострадавшей начали оформлять микрозаймы — один за другим. Всего набралось 60 кредитов на сумму около ₽2 млн. О долгах стилист узнала в декабре 2025 года, когда ей начали звонить коллекторы с требованиями вернуть деньги. Женщина поначалу не поверила, посчитала звонки разводом и сбрасывала вызовы. Однако угрозы стали поступать и ее родителям, тогда она обратилась в полицию. Расследование показало, что первые восемь займов оформила сама клиентка, а остальные — уже другие мошенники, купившие ее данные в даркнете. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.



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