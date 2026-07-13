«Миллиард долларов за короля поп-музыки»: фильм о Майкле Джексоне обогнал «Оппенгеймера» и стал рекордсменом

Биографическая картина «Майкл», посвященная жизни и творчеству короля поп-музыки Майкла Джексона, установила исторический рекорд. Лента преодолела отметку в $1 млрд в мировом прокате, став первым фильмом в жанре музыкальной биографии, которому покорилась эта вершина, сообщило издание Variety.

В Северной Америке картина собрала $371,8 млн, а зарубежный прокат принес еще $629,8 млн. Суммарные сборы превысили миллиардную планку, что автоматически сделало «Майкла» самым успешным биографическим проектом за всю историю кинематографа. Кроме того, фильм побил рекорд студии Lionsgate, став ее самым кассовым релизом.

Примечательно, что «Майкл» обошел по сборам несколько громких хитов последних лет, включая нашумевшего «Оппенгеймера», который остановился на $975 млн. Таким образом, лента о поп-идоле не только возглавила список музыкальных драм, но и вошла в элитный клуб миллиардников, где до этого не было ни одного байопика.

Режиссер картины Антуан Фукуа прокомментировал триумф, назвав его результатом слаженной работы всей съемочной группы. Он заявил, что это достижение принадлежит каждому, кто объединился вокруг общего замысла, чтобы отдать дань уважения одному из величайших артистов, которых когда-либо знал мир.

Ранее сообщалось, что Майкл Джексон мог быть уже мертвым за пять часов до вызова скорой помощи.