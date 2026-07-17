«Я начала заниматься в семь лет, родители просто отдали в кружок для общего развития. Уже, наверное, где-то через год первые успехи пошли: я заняла на окружном первенстве второе место и как раз отобралась на свое первое первенство России. Ну, а дальше уже просто занималась, и вот, удалось достичь такого уровня. А изначально меня хотели отдать в биатлон, но туда я не прошла по возрасту», — рассказала Валерия.

К титулу чемпионки мира Валерия шла почти восемь лет. На двух предыдущих первенствах — в Испании и в 2025 году — она лидировала по ходу турнира, но финишировала шестой и третьей соответственно. В Италии 11-дневный марафон с партиями по пять-шесть часов сложился иначе: Валерия захватила лидерство уже после первого тура и удержала его до финиша, став чемпионкой досрочно. Самой трудной она назвала встречу с индийской соперницей, где пришлось сначала обороняться, а затем перехватывать инициативу. Заключительная партия, решавшая судьбу титула, прошла против подруги, с которой они уже встречались в финалах российских турниров, — и вновь победа досталась Клейменовой. Сейчас Валерия выбирает вуз, но точно знает, что шахматы останутся с ней навсегда, а в будущем она хотела бы стать тренером.