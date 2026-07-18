Уснул за рулем и погубил человека: 18-летний водитель снес остановку в Чебоксарах

Вечером 17 июля в Чебоксарах произошла трагедия на Московском проспекте. Как передает пресс-служба городского УМВД, легковой автомобиль на полном ходу врезался в остановку с людьми. Жертвой аварии стала женщина, еще один человек находится в больнице, пишет ТАСС .

Авария случилась около 22:00 рядом с домом № 36. По данным полиции, за рулем автомобиля «Рено Логан» находился 18-летний парень. Он не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась прямо в остановочный павильон, где в тот момент стояли пассажиры.

Удар оказался смертельным для женщины, документов при ней не оказалось, поэтому ее личность сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов. Мужчину, который также находился на остановке, скорая помощь забрала без сознания. Медики борются за его жизнь.

Молодого водителя задержали. В свое оправдание он сказал инспекторам, что просто заснул за рулем. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которым предстоит восстановить точную картину случившегося и установить все причины этого ДТП.

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