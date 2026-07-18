Врач развеяла миф об опасности первых июльских арбузов

Появление арбузов на прилавках уже в начале июля не означает, что они представляют опасность для здоровья. Об этом « Ленте.ру » сообщила ассистент кафедры гигиены Института профилактической медицины Пироговского университета Мария Селезнева.

По словам специалиста, ранние арбузы нередко являются скороспелыми или среднеспелыми сортами. Кроме того, значительная часть такой продукции поступает из южных регионов России либо импортируется из стран с более теплым климатом, где сезон созревания начинается раньше.

Эксперт отметила, что при соблюдении агротехнических требований и санитарных норм такие плоды безопасны для употребления. Она подчеркнула, что распространенное мнение о том, что все ранние арбузы содержат повышенное количество нитратов, не соответствует действительности. По ее словам, в процессе полного созревания растение перерабатывает нитраты, поступающие из почвы, в растительный белок, поэтому в спелой мякоти их избыточное содержание обычно отсутствует. Проблемы могут возникнуть лишь при нарушении технологии выращивания, когда концентрация нитратов действительно способна представлять угрозу для здоровья.

Также специалист напомнила, что вся продукция, поступающая в официальную торговлю, проходит контроль качества. Чтобы снизить возможные риски, она рекомендовала приобретать арбузы только в легальных торговых точках, где соблюдаются условия хранения и имеются документы, подтверждающие безопасность продукции.

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