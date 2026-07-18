Дольщиков хотят защитить: гарантийный срок на жилье могут увеличить до пяти лет

В Госдуме разработали законодательную инициативу, предусматривающую увеличение гарантийного срока на объекты долевого строительства до пяти лет. Соответствующий законопроект, текстом которого располагает ТАСС , направлен первым заместителем председателя комитета по контролю Дмитрием Гусевым на отзыв в правительство Российской Федерации.

Документ предполагает внесение изменений в действующий федеральный закон, регулирующий отношения в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Напомним, что ранее гарантийный период был сокращен с пяти до трех лет. Авторы инициативы настаивают на возвращении прежнего пятилетнего срока. Кроме того, в законопроекте заложена норма об унификации гарантийных обязательств — предлагается уравнять сроки ответственности как для самого объекта недвижимости, так и для установленного в нем инженерного оборудования.

В пояснении к документу парламентарий указал, что сокращение гарантийного периода ставит дольщиков в уязвимое положение. Депутат обратил внимание на то, что многие скрытые дефекты строительных конструкций и инженерных сетей проявляются не сразу, а лишь спустя некоторое время после фактического заселения, когда системы отопления, вентиляции, электроснабжения и лифтовое оборудование начинают эксплуатироваться в штатном режиме.

По его мнению, существующий трехлетний срок не учитывает реалий жилищного строительства. Гусев добавил, что процесс заселения новостроек нередко затягивается на месяцы и даже годы. В результате реальные недостатки, связанные с работой инженерных систем, могут быть выявлены уже после истечения гарантийного периода. В такой ситуации застройщик фактически освобождается от ответственности, а устранение неполадок ложится на плечи собственников жилья, которые вынуждены финансировать ремонт из собственных средств. Инициатор поправок подчеркнул, что покупатель квартиры в новостройке не должен оставаться беззащитным перед строительными недочетами, проявляющимися после завершения формального гарантийного срока.

Ранее сообщалось, что выдачи кредитов на жилье могут упасть до 4,4 трлн рублей.