Дольщиков хотят защитить: гарантийный срок на жилье могут увеличить до пяти лет
Депутат Гусев: гарантию на новостройки нужно увеличить с трех до пяти лет
В Госдуме разработали законодательную инициативу, предусматривающую увеличение гарантийного срока на объекты долевого строительства до пяти лет. Соответствующий законопроект, текстом которого располагает ТАСС, направлен первым заместителем председателя комитета по контролю Дмитрием Гусевым на отзыв в правительство Российской Федерации.
Документ предполагает внесение изменений в действующий федеральный закон, регулирующий отношения в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Напомним, что ранее гарантийный период был сокращен с пяти до трех лет. Авторы инициативы настаивают на возвращении прежнего пятилетнего срока. Кроме того, в законопроекте заложена норма об унификации гарантийных обязательств — предлагается уравнять сроки ответственности как для самого объекта недвижимости, так и для установленного в нем инженерного оборудования.
В пояснении к документу парламентарий указал, что сокращение гарантийного периода ставит дольщиков в уязвимое положение. Депутат обратил внимание на то, что многие скрытые дефекты строительных конструкций и инженерных сетей проявляются не сразу, а лишь спустя некоторое время после фактического заселения, когда системы отопления, вентиляции, электроснабжения и лифтовое оборудование начинают эксплуатироваться в штатном режиме.
По его мнению, существующий трехлетний срок не учитывает реалий жилищного строительства. Гусев добавил, что процесс заселения новостроек нередко затягивается на месяцы и даже годы. В результате реальные недостатки, связанные с работой инженерных систем, могут быть выявлены уже после истечения гарантийного периода. В такой ситуации застройщик фактически освобождается от ответственности, а устранение неполадок ложится на плечи собственников жилья, которые вынуждены финансировать ремонт из собственных средств. Инициатор поправок подчеркнул, что покупатель квартиры в новостройке не должен оставаться беззащитным перед строительными недочетами, проявляющимися после завершения формального гарантийного срока.
Ранее сообщалось, что выдачи кредитов на жилье могут упасть до 4,4 трлн рублей.