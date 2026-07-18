«Русский» след: стала известна самая популярная фамилия в Молдавии

Исследование показало: чаще всего в республике встречается фамилия Русу. Ее носят более 6 тысяч молдавских семей, а это почти 25 тысяч человек. Существует и второй вариант написания — Руссу, который принадлежит еще 1,6 тысячи семей (свыше 7,9 тысячи граждан).

В общей сложности различные версии этой фамилии, включая производную Руснак (происходящую от старинного названия «русины»), можно встретить у тысяч жителей страны. Всего же в Молдавии зафиксировано более 73 тысяч различных фамилий.

География популярности тоже интересна. Больше всего Русу проживает на севере страны, в районах, где традиционно много русскоязычного населения. А вот в Кишиневе эта фамилия лишь на втором месте. В столице лидирует фамилия Чобану, что переводится как «пастух». При этом фамилия Молдован (или Молдаван) оказалась не такой уж частой — ее носителей в стране насчитывается лишь 2,1 тысячи человек.

Молдавский историк Борис Шаповалов в беседе с агентством объяснил, почему фамилия со значением «русский» так прижилась. По его словам, это наследие глубокой древности. Молдавское княжество исторически складывалось как союз двух народов: волохов (предков молдаван) и руснаков — славянского населения Карпат. Эксперт отметил, что, по оценкам ученых, княжество едва ли не наполовину состояло из руснаков. Именно поэтому официальным языком в регионе вплоть до конца XVI века оставался церковно-славянский, а молдавская знать, включая основателя княжества Богдана, носила славянские имена.

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