Седьмой матч финала Кубка Харламова перенесли на арену вместимостью в полторы тысячи зрителей

МХК «Спартак» уведомил Молодежную хоккейную лигу (МХЛ), что седьмой матч финальной серии Кубка Харламова со «СКА-1946» пройдет на домашней арене клуба в Сокольниках, которая вмещает 1538 зрителей.

Решающая игра запланирована на субботу, 24 мая.

Изначально планировалось, что вызывающий повышенный интерес матч состоится в Дворце спорта «Мегаспорт», вмещающем 12 396 зрителей.

Однако вечером в воскресенье в «Мегаспорте» состоится концерт рэп-дуэта HammAli & Navai, на подготовку к которому, как утверждается, необходимо более суток.

Журналист Алексей Шевченко написал, что проведение финала в Сокольниках станет «невероятным позором» и нанесет ущерб имиджу лиги и клуба.

Красно-белые повели в серии 3-0, но «СКА-1946» сумел выиграть три игры подряд. Судьба Кубка Харламова решится в седьмом матче.