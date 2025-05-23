В Кубке Харламова «СКА-1946» сравнял счет в финальной серии после трех поражений на старте

В финальной серии плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) петербургский «СКА-1946» сравнял счет с МХК «Спартак».

В Санкт-Петербурге молодежная команда армейцев обыграла красно-белых со счетом 5:2. В составе хозяев отличились Матвей Короткий, Герман Суздорф, Севастиан Капчук, Иван Выдренков и Амир Нугманов. У проигравших дублем отметился Иван Гаврилов.

«СКА-1946» отыгрался после трех поражений на старте серии. Теперь счет в противостоянии равный — 3-3. Седьмой матч финала, который определит обладателя Кубка Харламова, состоится в столичном ДС «Мегаспорт» 24 мая.

Ранее на чемпионате мира по хоккею определились полуфиналисты. Сборная Канады сенсационно уступила Дании (1:2) и осталась без медалей турнира.