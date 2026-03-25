Секрет 20-летнего брака: Пригожин назвал Валерию женщиной-загадкой

Иосиф Пригожин и Валерия — одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, и, судя по словам продюсера, за 20 лет совместной жизни их чувства не угасли, а только обострились. В интервью Общественной Службе Новостей Пригожин признался : он до сих пор любит жену «как пацан» — с той же страстью и трепетом, что и в самом начале.

Секрет такого долголетия, по словам Пригожина, в том, что они с Валерией постоянно открывают друг друга заново. Он называет ее женщиной-загадкой, которую невозможно разгадать до конца, и это будоражит, заставляет снова и снова влюбляться. Покорять ее — и оставаться непокоренным. Парадокс, который, видимо, и держит их вместе.

Продюсер уверен, что чувства взаимны: Валерия отвечает ему той же искренностью и теплом.

