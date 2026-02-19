При заселении каждому выдали стандартную темную сумку с набором вещей, на которых полностью отсутствуют бирки производителя. Даже на подошвах кроссовок логотипы намертво заклеены черной лентой. Несмотря на секретность, обувь выдавалась в коробках известного швейцарского бренда (партнера МОК), но сами вещи лишены опознавательных знаков. В сумку вошли лишь пуховик, флис, термобелье, шапка и кроссовки. Всего около 13 предметов — это в 5 раз меньше, чем выдавалось российским олимпийцам на прошлых зимних Играх в Пекине (68 единиц).

Из-за санкций спортсмены не смогли привезти форму из дома, а правила МОК по «нейтральному статусу» теперь включают не только отсутствие флага, но и визуальное отрицание любых коммерческих связей. Пока атлеты изучают содержимое своих сумок, эксперты называют это «экипировочным унижением».

Ранее стало известно, что голкипер-убийца Бруно Фернандес вернулся в большой футбол.