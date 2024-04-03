Семь зданий из Подмосковья вошли в Топ-100 «Готики в России»

Семь подмосковных зданий были включены в Топ-100 архитектурного проекта «Готика в России» . Всего в каталог вошли две тысячи построек, имеющих готические черты.

В списке 249 зданий столицы и полторы сотни сооружений в Подмосковье. Из них в лидерах — дворец в Марфино, Владимирский храм в Быково, Ново-Никольский собор в Можайске, водонапорная башня в Кашире, ворота конного двора в Дубровицах, конный двор в Осташево и ретроспективный особняк в Жуковке.

Ознакомиться с электронным каталогом можно на сайте проекта. В нем представлены здания из 64 регионов страны. Также на портале доступна интерактивная карта, на которую нанесены все постройки.